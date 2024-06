TYLKO NA PUDELKU: Marta Warchoł ujawnia szczegóły ślubu z ukochaną. Wspomniała o jego LEGALIZACJI

Stokrotka 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Szczerze głupio się na te dwie kobiety patrzy. Że one tak razem i się ściskają, przytulają i co tam jeszcze 2 lesbijki. Nad czym się tam zachwycać nimi? Nigdy nie zrozumiem jak to 2 gejów i dwie baby. A jak dzieci w takich związkach czy one dobrze się czują??