TYLKO NA PUDELKU. Mieszka we Francji od lat. Michał Kwiatkowski o nastrojach po otwarciu IO: "Atmosfera w kraju jest napięta"

Marta 10 min. temu

Jest ho misiem z tego środowiska, więc co ma powiedzieć? Oczywiście, że mu w to graj. Ja nie jestem osobą religijną, ale to, co mi się nie podobało, to promowanie rozwiązłości. Święto sportu to powinna być celebracja zdrowia, gry fair play, walki o marzenia, a oni propagowali między innymi baraszkowanie w trójkącie z przypadkowymi osobami. To jest szkodliwe dla psychiki zwłaszcza młodych ludzi, ale też promowanie ryzykownych zachowań, bo potem problemy z chorobami wiadomo jakimi. Demoralizują społeczeństwo na maksa.