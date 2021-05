TYLKO NA PUDELKU: Qczaj odpowiada na KRYTYKĘ programu "To tylko kilka dni": "Jestem DUMNY, że wziąłem w tym udział"

Obserwując, jak ciepło widzowie przyjęli "Down The Road", kanał TTV zdecydował się na wyemitowanie kolejnego formatu z udziałem osób niepełnosprawnych. W związku z tym już 16 maja zadebiutuje nowe show, w którym dodatkowo wystąpią celebryci. W "To tylko kilka dni" Barbara Kurdej-Szatan, Dagmara Kaźmierska, Michał Koterski, Qczaj oraz Sławomir będą musieli zmierzyć się z rolą opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Choć nie wyemitowano jeszcze ani jednego odcinka programu, opinie już są podzielone. Sceptycznie nastawiony do show jest między innymi Wojtek Sawicki. Influencer, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a, nie jest przekonany, czy aby na pewno obecność celebrytów w tego typu formacie jest zasadna.

Postanowiliśmy skontaktować się więc z biorącym udział w "To tylko kilka dni" Danielem Kuczajem i poprosić go o komentarz w tej sprawie. W rozmowie z Pudelkiem trener odniósł się do krytyki projektu, podkreślając, że mimo to bardzo cieszy się, iż zdecydował się być jego częścią.

Jestem bardzo zadowolony i dumny, że wziąłem udział w tym programie. Mam tę przewagę nad krytykującymi i hejterami, że wiem, co działo się podczas tych kilku dni i jak pozytywnie wpłynęły na moją bohaterkę - przekonuje Qczaj, zdradzając, że pozostaje w stałym kontakcie z uczestniczką programu, nad którą sprawował opiekę:

"To tylko kilka dni", od których może zmienić się bardzo wiele i powiem więcej, zmienia się, bo ze swoją bohaterką Beatką jestem w kontakcie! Przygotowaliśmy dla niej i siostry dietę, by mogły zadbać o swoje zdrowie - zdradza, ubolewając jednak nad krytycznymi uwagami, a także zachęcając do obejrzenia zbliżającego się wielkimi krokami odcinka z nim samym:

Jest mi trochę przykro, że część osób krytykuje program jeszcze przed jego emisją. Ja zapraszam na odcinek z Beatą i ze mną 6 czerwca. Wtedy będzie można rzeczywiście wypowiedzieć się na temat produkcji.

Myślicie, że obecnie niechętni względem "To tylko kilka dni" widzowie wkrótce zmienią zdanie?