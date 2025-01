TYLKO NA PUDELKU. Radosław Liszewski o sytuacji Jerzego Owsiaka: "Żeby kogoś o coś oskarżyć, to trzeba mu to udowodnić"

Moim zdaniem dobrze powiedział. Nie wiem po co wikłać WOŚP w politykę. To jest fajna akcja charytatywna, a nie wiec polityczny. Nie wiem po co w sprawie dobroczynnosci dzielic narod. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Chcesz dawac, daj, nie chcesz, nie dawaj. No proste. Muzycy graja z wosp z dwoch wzgledow: 1.bo chca sie wlaczyc w akcje i ja wesprzec i 2.bo to dla nich promocja. I nic w tym zlego. Ale jesli ktos nie chce dawac na wosp, nie musi i nie musi uczestniczyc w zadnych eventach organizowanych w ramach tej akcji. O co w ogole chodzi i po co tyle krzyku? Jesli ktos ma dowody na to, ze fundacja sprzeniewierzyla zebrane pieniadze niech zglasza to do prokuratury. Kiedy sad orzeknie, ze to prawda, wowczas mozna robic cyrki. Teraz to burza w szklance wody.