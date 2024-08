TYLKO NA PUDELKU: Tede reaguje na koncert hip-hopowy na festiwalu TVN w Sopocie: "Dla widzów o mocnych nerwach..."

Lena 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie wiem co to za artysta albo wczoraj śpiewał taki wysoki w Białej koszulce, czarnych spodniach i szelkach. Wyglądało to jakby wzięli go z ulicy przypadkiem. Jego śpiew to było darcie się zapijaczonym głosem.