TYLKO NA PUDELKU! Wiemy, jak Justyna Gradek poznała się z rumuńskim milionerem! "Wysłał po nią PRYWATNY ODRZUTOWIEC"

Justyna poznała Alexa na Instagramie. Wydarzyło się to trzy tygodnie temu, ale sprawy rozwinęły się bardzo szybko. To on ją znalazł i napisał do niej pierwszy. Później spędzili długie godziny na rozmowach. Po kilku dniach wysłał po nią prywatny odrzutowiec, ale na lotnisku okazało się, że Justyna nie miała ważnych dokumentów i nie mogła wylecieć. On więc przyleciał do Polski i to tutaj mieli pierwszą randkę - zdradza Pudelkowi osoba z otoczenia modelki, ujawniając też kulisy wyprawy Gradek w strony ukochanego: