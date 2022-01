TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kim jest młodszy o 17 LAT partner Beaty Kozidrak! "Ujął ją fantazją"...

Chociaż rozwód Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa był mocno medialny - rozstali się w końcu po 36 latach - to od tamtej pory wokalistka zachowuje szczegóły życia prywatnego dla siebie. Być może byłoby inaczej, gdyby nie wizerunkowa wpadka z jazdą po pijaku we wrześniu ubiegłego roku. Ostatnio Beata Kozidrak bardzo uważa, co i komu opowiada, nic więc dziwnego, że i o nowym partnerze nie mówi zbyt często. Zrobił to za nią tygodnik "Życie na Gorąco", który ujawnił, że nowy wybranek Kozidrak jest od niej młodszy o 17 lat i "ujął Beatę fantazją".

Przeprowadziliśmy małe śledztwo, z którego wynika, że nowy chłopak Beaty Kozidrak to Jakub Łuczak, niespełna 45-letni mężczyzna z duszą artysty, która tak ujęła gwiazdę. To z nim przyszła dwa tygodnie temu do jednego z warszawskich teatrów, gdzie raczyli się szampanem: Beata Kozidrak i jej wieczór marzeń: teatr, znajomi i SZAMPAN w kieliszkach (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Beata Kozidrak usłyszała wyrok. Wiceminister sprawiedliwości krytykuje sędziego. "Zbyt łagodna kara"

Co jeszcze wiemy o Jakubie Łuczaku? Mężczyzna próbuje sił w branży artystycznej, występując w kilku podrzędnych serialach. Do tej pory zagrał epizody między innymi w "Gliniarzach" i "Barwach szczęścia". Co ciekawe, ma jednak stałą pracę: nowy chłopak Kozidrak jest bowiem technikiem elektroradiologiem w jednej z największych klinik, gdzie pracuje w stomatologii.

Drzemią w nim pewne zapędy gwiazdorskie, bo niedawno Łuczak wystąpił w programie "Body fixers" stacji Polsat Cafe, czym zresztą pochwalił się na Instagramie. To kolejny program, w którym grono ekspertów (m.in. Emma Kiworkowa, była dziewczyna Pawła Deląga) przeprowadza metamorfozy uczestników, którzy z różnych względów czują się źle z tym, jak wyglądają. Z jakim problemem przyszedł do programu Jakub Łuczak?

"Kuba dojrzał do tego, by wizerunek chłopca zamienić w wizerunek dojrzałego mężczyzny" - padło z ekranu. Łuczak miał zniszczone farbowaniem włosy, nosił spodnie z dziurami, chętnie obwieszał się łańcuszkami i rzemykami. Sam stwierdził, że "już pora spoważnieć" i na antenie przekonał się do nowej fryzury, która odsłoniła jego zakola, które tak bardzo starał się ukryć. "Myślę, że niejedna chciałaby się z tobą teraz umówić na randkę" - skwitowała Agnieszka Koper, która zaproponowała mu nowe uczesanie.

Wygląda więc na to, że 44-letni Kuba postanowił spoważnieć dla 61-letniej Beaty. Myślicie, że z tej mąki będzie chleb i jeszcze zobaczymy ich razem na ściance?

