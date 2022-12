TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kim TVP chce zastąpić Mel C na Sylwestrze Marzeń! "Wciąż się wahają. Nikt nie chce skandalu"

Tegoroczny Sylwester Marzeń dostarcza Polakom wielu wrażeń jeszcze na długo przed samym wydarzeniem. Wciąż nie milkną echa decyzji Mel C, która uznała występ w TVP za niezgodny z jej poglądami. Poszło prawdopodobnie o niechęć Telewizji Polskiej do społeczności LGBT, na którą była Spicetka nie chciała przymknąć oka. Gest piosenkarki był na tyle głośny, że podłapały go nawet zagraniczne media.

Mel C nie pojawi się na Sylwestrze Marzeń. TVP nerwowo szuka zastępstwa

Po tym, jak Melanie odwołała swój występ w TVP, polityczne środowisko Prawa i Sprawiedliwości natychmiast podniosło larum, a stacja tłumaczyła to "naciskiem internetowych komentarzy". Wieści poszły już jednak w świat, a Sylwester Marzeń stracił tym samym jedną ze światowych gwiazd, którymi mógł firmować tegoroczne wydarzenie. Co prawda zapowiadano, że Mel C wcale nie była najgłośniejszym nazwiskiem w puli, jednak o kolejnych jest na razie podejrzanie cicho.

Choć już jakiś czas temu potwierdzono, że Sylwestra Marzeń zaszczyci swoją obecnością Thomas Anders z Modern Talking, to nie jest tajemnicą, że muzyk jest weteranem imprez TVP i jego obecność w Zakopanem nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Bywa tam w końcu co roku, a poza sezonem nierzadko gości też w muzycznych formatach stacji, takich jak np. "Jaka to melodia?". Trudno tu więc mówić o niespodziance.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Pudelek robi wielkie podsumowanie 2022 roku

To ich TVP zaprosi na Sylwestra Marzeń? Boją się o jedno: "Nikt nie chce kolejnego skandalu"

Istnieją obawy, że sam Thomas Anders to trochę za mało, aby zachęcić widzów do śledzenia transmisji tegorocznej imprezy z Zakopanego. Okazuje się jednak, że to zapewne jeszcze nie koniec, a Telewizja Polska do końca nie planuje składać broni w walce o widzów. Jak udało nam się dowiedzieć, TVP faktycznie ma na oku kolejną gwiazdę i mierzy dość wysoko, bo planuje zaprosić do Polski... formację Black Eyed Peas.

W świetle ostatnich wydarzeń TVP szuka jakiejś nowej, zagranicznej gwiazdy. Ogłoszono już, że w Zakopanem wystąpi Thomas Anders z Modern Talking, chociaż jego występ zapowiadano już kilka tygodni wcześniej - mówi nasz informator i dodaje: Podobno teraz na celowniku stacji jest zespół Black Eyed Peas, ale już w okrojonym składzie, bez Fergie. To z pewnością ma znaczenie w kontekście finansowym.

Niestety jest pewien problem. Sytuacja z Mel C odbiła się w mediach na tyle głośnym echem, że TVP obawia się teraz kolejnego skandalu. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że członkowie Black Eyed Peas również mają dostęp do internetu i mogą przeczytać, z jakiego powodu była Spicetka odmówiła występu w TVP. Gdyby stacja musiała zmierzyć się z kolejną odmową, byłoby to dla nich druzgocące wizerunkowo.

W TVP wciąż się wahają: chodzi o to, że sytuacja z Mel C odbiła się szerokim echem i za granicą, więc osoby decyzyjne po prostu boją się, że i Black Eyed Peas przeczyta, dlaczego Brytyjka odmówiła występu w Polsce. Nikt nie chce kolejnego skandalu - mówi wprost nasze źródło.

Nie oznacza to natomiast, że Telewizja Polska nie próbuje, bo osoby decyzyjne są podobno zdesperowane, aby sprostać społecznym oczekiwaniom. Stacja ponoć jest gotowa wydać na nową światową gwiazdę "last minute" aż połowę budżetu całego koncertu, czyli nawet 2 miliony złotych.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.