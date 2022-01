TYLKO NA PUDELKU: Xavier Wiśniewski spotyka się z SIOSTRĄ Sebastiana Fabijańskiego (FOTO)

Gugah 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie za dużo tych wiśni jak na jeden dzień? Zima jest - to nie sezon. Zresztą kogo to obchodzi? Oni mają jakieś większe osiągnięcia niż bycie synem lub siostrą? Dmuchacie ten balon w ramach przygotowań do comebacku Wiśni-seniora? Nic to mu nie pomoże, to będzie klapa...