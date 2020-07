TYLKO NA PUDELKU: Zenek Martyniuk martwi się skutkami pandemii: "Gram TYLKO jeden koncert dziennie"

Na przestrzeni ostatnich tygodni z całego świata docierały do nas informacje o przypadkach gwiazd, które zostały zainfekowane koronawirusem. Jak się okazuje, było ich całkiem niemało. Pandemia wdarła się między innymi zarówno na plan Przyjaciółek, jak i do samego Pałacu Buckingham.

To plotki , cały czas słyszę, że jestem chory, a to bzdury. Kiedyś nawet słyszałem, że nie żyje! - komentuje muzyk w rozmowie z redakcją Pudelka.

Mimo że sam Zenek jest okazem zdrowia, to pandemia skutecznie zweryfikowała jego plany zawodowe. Okres wakacyjny to dla artystów czas żniw. Ze względu na trwającą pandemię gminy już nie tak chętnie organizują jednak festyny czy biesiady, na których mógłby zaśpiewać o zielonych oczach. Martyniuk zdradził, że część jego koncertów została przeniesiona, zostawiając go TYLKO z jednym występem dziennie.