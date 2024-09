TYLKO NA PUDELKU: Znamy nową prowadzącą "Must Be The Music"! To ona zastąpi Paulinę Sykut-Jeżynę

Program "Must Be The Music" gościł na antenie Polsatu w latach 2011 - 2016 i doczekał się aż 11 edycji. Topniejąca widownia i coraz mniejsze zainteresowanie formatem spowodowały, że talent show zniknął z ramówki. Po ośmiu latach przerwy władze stacji zdecydowały jednak, że czas przypomnieć widzom talent show, dzięki któremu wielką sławę zdobyły zespoły, takie jak Enej czy LemOn.

Powrót "Must Be The Music" ogłoszono oficjalnie pod koniec sierpnia przy okazji kieleckiego konkursu na przebój lata. Zdradzono wówczas również tożsamość pierwszego jurora najnowszej odsłony show, która zadebiutuje na antenie Polsatu wiosną 2025 roku. Został nim jeden z popularniejszych artystów młodego pokolenia, Dawid Kwiatkowski. Wkrótce przekazano, że dołączą do niego także Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Natalia Szroeder.

Znamy nową prowadzącą "Must Be The Music"!

Poza nowymi jurorami, odświeżeniu ulegnie także duet gospodarzy. Do tej pory "Must Be The Music" prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna oraz Maciej Rock, którego nie zabraknie również w zbliżającej się edycji. Jak udało nam się ustalić, nową prowadzącą powracającego talent show została Patricia Kazadi. Piosenkarka i aktorka sprawdziła się już w przeszłości jako gospodyni programu "You Can Dance", a obecnie można ją podziwiać w 21. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Patricia zwyciężyła pierwszy odcinek, wcielając się w postać Arethy Franklin.

Co sądzicie o decyzji władz Polsatu? Będziecie oglądać nową odsłonę "Must Be The Music"?

