TYLKO NA PUDELKU: Żona Filipa Gurłacza NIE ZATAŃCZY z nim w "TzG": "Jest teraz mocno speszona"

Wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami" upływa nie tylko pod znakiem pożegnań z najpopularniejszymi nazwiskami, które jako pierwsze odpadły z programu, ale przede wszystkim plotek o rzekomych wyjątkowo bliskich relacjach Agnieszki Kaczorowskiej z Filipem Gurłaczem. Jak dowiedział się Pudelek, to zamieszanie odbija się teraz szczególnie na żonie aktora, która postanowiła usunąć się w cień.

Kizomba z trzeciego odcinka "Tańca z gwiazdami" przyniosła Filipowi Gurłaczowi aż 40 punktów od jury. Nie uciszyło to jednak plotek i pytań o jego domniemaną zażyłość z partnerką z parkietu, która rozwodzi się z Maciejem Pelą i żyje już na dwa domy. Sam lektor przed ich występem mówił, że kizomba wymaga "bliskiego i zmysłowego kontaktu między partnerami". Bo, co by nie mówić, to Agnieszka i Filip, gdy wpadają sobie w objęcia, czują się jak ryba w wodzie i tworzą zgrany duet, dając złudzenie, że występują razem od dawna.

Jednak rodzina jest najważniejsza dla aktora, dlatego tuż po emisji ostatniego odcinka odpowiadał wzburzony na pytania reporterów i tłumaczył, że pojawiające się wścibskie wieści na temat jego i Kaczorowskiej nie mają nic wspólnego z prawdą, a jedynie są kłopotliwe dla jego bliskich.

Mam żonę, która to czyta, mam dzieci, Agnieszka ma dzieci, nie? Mamy kumpli, mamy rodziny, mama, tata, mój to przeczyta. No może być problem. Kurczę, nie pytajcie nas o romans. Jak coś będzie, to wam damy to na tacy. Dobra, umawiamy się - mówił wyraźnie zdenerwowany Filip Gurłacz do reportera "Świata Gwiazd. W innych wywiadach wypowiadał się w podobnym tonie.

Żona Filipa Gurłacza nie zatańczy z nim w show Polsatu

Popatrzmy jednak na niedaleką przyszłość programu. W najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zaprezentują jeden z układów razem ze swoimi bliskimi. I tym sposobem Magda Narożna zatańczy z córką, Maria Jeleniewska z mamą, a Tomasz Wolny z żoną. I o ile produkcja, mając na uwadze plotki, które podsycają zainteresowanie show, marzyła, że Filip Gurłacz również wystąpi z ukochaną, dowiedzieliśmy się, że niestety do tego nie dojdzie.

Pudelek dowiedział się, że mimo gorących dyskusji, Małgorzata Patryn-Gurłacz woli teraz trzymać się z dala od blasku fleszy i ocen. Wszystko przez ostatnie doniesienia i insynuacje internautów, którzy w licznych komentarzach dywagują o rzekomym romansie pary numer osiem.

Małgosia wie, że gdyby wystąpiła z Filipem przed milionami telewidzów, mieliby świetną pamiątkę. Ale zainteresowanie, jakie teraz wzbudza ich rodzina, spowodowało, że tego nie chce. Ona nie przywykła do niekończących się artykułów o jej mężu i życia na świeczniku. Stwierdziła, że nie będzie podsycać plotek czy ich gasić, bo każdy jej ruch wygenerowałby tylko lawinę kolejnych komentarzy i nowych doniesień na ten temat - mówi Pudelkowi osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami" i dodaje, że żona Gurłacza czeka, aż elektryzujący temat o Filipie i Agnieszce znudzi się innym.

Póki tak się nie stanie, kobieta nie chce pojawiać się u boku męża i tancerki z prostego powodu.

Jakby teraz zatańczyła, to w trio z Agnieszką i wszyscy by ją do niej porównywali. Za kulisami zacierano na to ręce, ale dla niej są granice, których nie chce przekraczać. Jest teraz mocno speszona i nie chciała się poświęcać. Wolała uniknąć zaciągnięcia na parkiet, bo w starciu z profesjonalną tancerką, zdaje sobie sprawę, że mogłaby wypaść troszkę gorzej. A przecież internauci bywają bezlitośni. Woli Filipowi i Adze kibicować najlepiej z kanapy przed telewizorem. Ma do nich zaufanie, zna prawdę i wie, jak działa show-biznes - opowiada nam osoba z produkcji.

Udało nam się dowiedzieć, że Gurłacz zdecydował się na "bezpieczną opcję", dlatego w najbliższą niedzielę zatańczy ze swoim ojcem, który z kolei nie może doczekać się swojego tanecznego debiutu.

