TYLKO NA PUDELKU: Kaczorowska już żyje na dwa domy. Pela komentuje: "Nie znam NOWEGO miejsca zamieszkania Agnieszki"

Agnieszka Kaczorowska znalazła nowe miejsce do życia? Zapytaliśmy o to Pelę

Od doniesień o końcu ich małżeństwa minie niedługo pół roku, więc to naturalne, że każde z nich powoli porządkuje swoje sprawy. Jak udało nam się ustalić, Agnieszka już zamieszkała na warszawskiej Pradze, a więc wygląda na to, że znalazła nowe miejsce do życia. Nie oznacza to natomiast, że całkiem wyprowadziła się z domu, w którym mieszkała z Maćkiem.