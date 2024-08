TYLKO U NAS: Dorota Gardias zapytana o aktualną partnerkę ojca swojej córki. Wybrnęła z klasą? (WIDEO)

Prawda 22 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Ta opieka naprzemienna to horror współczesnych czasów. Tacy wszyscy wyemancypowani, nowoczesni i niezależni. Szkoda, że tacy egoistyczni, że wygoda rodziców stawiana jest ponad dobro dziecka. Co chwila nowe "ciocie" nowi "wujkowie", a dziecko ma sie dostosować. Dobrem dziecka jest pełna rodzina. A czasy są takie, że zamiast każdy z dorosłych pracować nad sobą, rezygnować z pewnych własnych potrzeb dla dobra dziecka woli się rozstać i żeby to dziecko ponosiło konsekwencje długofalowe. Współcześni dorosli to egocentrycy, którzy wybierają tylko własne dobro. Nie dobro dziecka. Nie sztuką jest zrobić dziecko i się rozstać, bo źle się żyje. Sztuką jest naprawiać relacje i tworzyć rodzinę. Ale co tak egoistyczne społeczeństwo może z tego zrozumieć?