Tymczasem w "Ślubie od pierwszego wejrzenia": uczestnik zrobił przyszłej żonie OKRUTNY żart. Internet zapłonął: "Masakra"

Osobliwy "żart" pana młodego w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". "Chyba bym wyszła"

Te zęby. Co do ch*ja? - zastanawiała się w przebitkach.

Cała scena była wyjątkowo niezręczna, a mina panny młodej wystarczyła za tysiąc słów. Gdy już wyszło na jaw, że to tylko dowcip, Kristina zareagowała z humorem i przede wszystkim odetchnęła z ulgą. Internauci nie są jednak przekonani, czy "prankowanie" panny młodej w dniu ślubu w ciemno to na pewno dobry pomysł. W mediach społecznościowych wyraźnie się zagotowało.

"Chyba bym wyszła. Masakra. Idziesz na ślub w ciemno i ktoś jeszcze stroi sobie z ciebie żarty", "Byłoby mi potwornie wstyd, że zaprosiłam rodzinę i przyjaciół i byli tego świadkami. Lubię się pośmiać, ale może nie kiedy stałabym przed ołtarzem na ślubie w ciemno", "Nie, po prostu nie. Ślub to nie czas na coś takiego", "To by chyba zszokowało każdego. Biedna dziewczyna" - piszą komentujący.

"Wyluzujcie. To dla siebie obcy ludzie, przynajmniej zrobił coś, żeby rozładować atmosferę", "To pewnie mało popularna opinia, ale uwielbiam to. Jak przetrwają, to będą się mieli z czego śmiać", "Przynajmniej wie, że nigdy nie będzie się przy nim nudzić. Czy to źle?" - bronią Kierana ci drudzy.