Uduchowiona Ida Nowakowska tłumaczy, jak powinno się spędzać święta. O jakim prezencie marzy?

Święta Bożego Narodzenia w naszej rodzinie od zawsze mają wymiar duchowy i jest to przepiękny czas. Roraty, to tak naprawdę początek, msze, które wprowadzają nas w ten nastrój. Oczekujemy narodzin Jezusa Chrystusa, więc dla mnie to jest coś niezwykłego, jak sobie pomyślimy, co się działo, że w takiej ubogiej stajence narodził się Jezus Chrystus, to jest to coś absolutnie przepięknego dla mnie. Tym bardziej teraz, gdy mam małego synka. Chciałabym, aby on również miał takie wspomnienia z tego okresu. Bardzo starannie myślimy o tym, planujemy tak, żeby on potem miał również co przekazywać swoim dzieciom - tłumaczyła podekscytowana.