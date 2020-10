Ugodzona strzałą amora Ewel0na pokazała NOWEGO CHŁOPAKA! (FOTO)

Ewelina Kubiak należy do grona tych "szczęśliwców", dla których udział w programie telewizyjnym okazał się zbawienny. Za sprawą występów w kontrowersyjnym show MTV pochodząca ze Zgierza 26-latka wyrosła na celebrytkę z prawdziwego zdarzenia, która zdążyła dorobić się ponad półmilionowej publiczności na instagramowym profilu.

Choć Ewel0na dała się poznać jako miłośniczka zakrapianych alkoholem imprez do białego rana , w ostatnim czasie najwyraźniej bardziej skupia się na szeroko pojętej samorealizacji, aniżeli na zaliczaniu kolejnych libacji. Gwiazda Warsaw Shore nie tylko po raz kolejny walczy o wymarzoną sylwetkę , ale i konsekwentnie poddaje się serii niekończących się zabiegów "upiększających". Jakiś czas temu zrobiła biust, po czym zaznaczyła, że czeka ją jeszcze operacja "d*pki i noska".

Ewelona o zerwaniu z chłopakiem: "Staram się eliminować z życia OSOBY TOKSYCZNE"

Od pewnego czasu Kubiak dawała do zrozumienia, że w jej życiu pojawił się kolejny mężczyzna. We wtorek w końcu postanowiła pokazać go za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wybrankiem celebrytki okazał się niejaki Arnold, który - jak wynika z opisu na jego instagramowym profilu - jest trenerem osobistym.