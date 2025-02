Ujawniono, jak zareagował Travis Kelce, gdy wybuczano Taylor Swift!

To, co wydarzyło się na Super Bowl , zdążył skomentować nemezis Swift - Donald Trump. Prezydent USA wbił artystce szpilę , udostępniając wymowny wpis. Przypominamy, po tym jak Taylor poparła w wyborach Kamalę Harris , polityk stwierdził, że jej "nienawidzi".

Taylor Swift wybuczana na Super Bowl. Tak zareagował Travis Kelce

Travis był świadomy wygwizdywania Taylor i czuł się bezradny. Dotarł do niego wyraz jej twarzy. Zawsze ją chroni i to złamało mu serce. Miał już za sobą ciężki wieczór i fakt, że na stadionie zasiedli głównie kibice Philadelphia Eagles, nie pomagał. Travis wie, że to ją zraniło i każdy to widzi - ujawniła w rozmowie z serwisem osoba z bliskiego otoczenia sportowca.