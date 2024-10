Ujawniono przerażające zdjęcia z hotelowego pokoju Liama Payne'a. Na miejscu znaleziono m.in biały proszek

Narkotyki i alko to coś strasznego. Mój były jak się napił to zmieniał się w potwora! Był agresywny, jego oczy robiły sie takie przerażające, puste. W trakcie jednej z awantur jakie mi zrobił pierwszy raz obawiałam się o swoje życie, bałam się że coś mi zrobi. Ciężko to opisać, jedynie kobiety które to przeżyły mnie zrozumieją. Nigdy więcej żadnych degeneratów w moim życiu