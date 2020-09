Uradowana Joanna Przetakiewicz potwierdza ŚLUBNE PLANY: "Już niedługo zostaniemy mężem i żoną" (FOTO)

Joanna Przetakiewicz o kryzysie wizerunkowym: "Mamy więcej klientek"

Na liście gości jest kilkadziesiąt osób z show biznesu. Mimo że gośćmi będą sami zamożni ludzie, to młoda para funduje wszystkim samolot i to Rinke zapłaci za przeloty - donosi Pudelkowi osoba z najbliższego otoczenia Przetakiewicz .

Pewnym jest, że nie będzie to "zwyczajny" ślub. Projektantka z pewnością zadba o to, aby uroczystość cieszyła się niemałym zainteresowaniem...

Wiele więc wskazuje na to, że szykuje się po prostu "ślub dekady" i na ten moment nie są to już tylko "plotki". W poniedziałkowy wieczór dumna i szczęśliwa sama zainteresowana oficjalnie potwierdziła doniesienia Pudelka. Dzieląc się romantycznymi zdjęciami z Rinke , Joanna radośnie oznajmiła, że "już niedługo zostaną mężem i żoną".

Ten rok jest zaskakujący i niełatwy dla nas wszystkich. Ma też swoje dobre strony, bo wielu pomógł zobaczyć to, co ponadczasowe, co wartościowe, i co jest ważne. (...) Razem z Rinke chcemy się z Wami podzielić naszą radością. KOCHANI, już niedługo zostaniemy mężem i żoną. BO MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA - pisze szczęśliwa przyszła żona.