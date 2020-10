Uradowany Antek Królikowski rozpływa się nad Bartłomiejem Misiewiczem: "TO FAJNY GOŚĆ"

Pudelek był świadkiem tego spotkania, a więc korzystając z okazji, postanowiliśmy nieco podpytać Antka o to, czy w zasadzie nie było to dla niego dość niezręczne spotkanie, biorąc pod uwagę kontrowersyjne sceny inspirowane postacią Misiewicza, jakie musiał odegrać w filmie Vegi.

W ogóle nie było to niezręczne. Zastanawiałem się, jak to będzie, kiedy spotkamy się z Bartłomiejem na żywo. Dzisiaj do tego spotkania doszło. Było bardzo miło. Facet ma dystans do tego filmu, w którym zagrałem postać, która może niektórym kojarzyć się z jego osobą. Pogadaliśmy, fajny gość. Cieszę się, że nie ma do mnie żalu o to, jak zagrałem tę postać. (...) Zawsze chciałem spotkać Bartka. (...) Facet przeżył traumatyczne chwile w swoim życiu i dzisiaj jest bogatszy o wiele doświadczeń. Fajnie było z nim pogadać, uścisnąć dłonie - rozpływa się Antek.