"Urlopowiczka" Joanna Liszowska wygrzewa się w tropikach nad basenem, prezentując szeroki uśmiech (ZDJĘCIA)

W zeszłym roku Liszowska postawiła na wypoczynek na jachcie, gdzie zażywała kąpieli słonecznych, mknąc przez fale. Pokazała wówczas, że ma do siebie dystans i uraczyła fanów żartami o... wypadającym biuście.

Wygląda na to, że celebrytka przebywa w Hiszpanii. Na wyjeździe aktorka nie ogranicza się jedynie do błogiego lenistwa. Kilka dni temu gwiazda wybrała się na koncert popularnego kolumbijskiego piosenkarza, Malumy .

Choć od występu minęło kilka dni, "J.Li" wciąż jest pod wrażeniem swojego idola, na co wskazywać może jej instagramowa relacja, na której ubrana w bluzkę w panterkę Joanna, wywija do jednej z jego piosenek. W poniedziałek z kolei aktorka zamieściła na swoim profilu zdjęcia, jak ociekająca wodą uśmiecha się do obiektywu telefon. W jej "lustrzanych" okularach dostrzec można odbicie palmy.