Uśmiechnięta Sara Boruc wyjawia: "Są powody do RADOŚCI"

Sara Boruc: "Tym razem przeżywam macierzyństwo inaczej"

Są powody do radości - ogłosiła. Dziękuje za każdą wiadomość, serduszko, opowieść z głębi serca. To ważne, abyśmy dzielili się ze sobą emocjami, wsparciem, dobrą radą, a nie tylko kolorowymi fotkami... Przypominajmy sobie od czasu do czasu, że za tymi zdjęciami są prawdziwi ludzie, ich prawdziwe historie i uczucia. Ja już to wiem. Wiem, że tam jesteście i że jesteście kochani na maksa. Ja też będę się starała być dla Was, pomagać, wspierać, doradzać. I będę od czasu do czasu przypominać, że należy się badać - dodała.