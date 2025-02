Victoria Beckham pozuje u boku męża i "cierpi" dla mody, ugniatając palce w za małych (?) szpilkach

gorszych butów niż szpilki zrobione z przezroczystego plastiku nie ma. Jesli to, ze założyła jej Victoria będzie oznaczało powrót tego koszmaru, to źle to widzę. pomijając kwestie zdrowotne, to poci się w nich stopa i nie piszcie, że może tylko moje stopy się poca, bo one były kiedyś już modne i te kałuże potu widzialam.