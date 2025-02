Viki Gabor odpowiada wszystkim krytykującym jej makijaż i paznokcie. "NIE MACIE PO PROSTU GUSTU"

Mimo że Viki Gabor rozpoczęła swoją karierę od "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior, to doskonale odnalazła się w show-biznesie. Piosenkarka jest zapraszana na różnej maści imprezy i pracuje nad nowymi kawałkami. 17-latka znalazła jednak chwilę, by wpaść na prezentację wiosennej ramówki Telewizji Polskiej. Na wydarzeniu zaprezentowała się w jeansowym zestawie, ale to mocny makijaż i pokaźnej długości paznokcie przyciągały wzrok.