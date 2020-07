Niestrudzona Viola Kołakowska powraca z nowym wyznaniem: "Ludzie chorują PRZEZ LOCKDOWN, a nie przez wirusa"

Jeszcze jedno dla tych wszystkich, którzy siedzą w zaciemnieniu pod tytułem "straszny wirus morduje ludzi" - no więc powiem Wam, że ludzie chorują z powodu lockdownu, nie z powodu wirusa . Ludzie umierają z powodu lockdownu, gdyż ludzie popełniają samobójstwa z powodu tego, że wszystko stracili i sobie nie radzą z tym, co jest. (...) Ludzie chorują też przez to, co miały spowodować maseczki i odkażanie rąk. Z powodu noszenia przez kilka miesięcy maseczek i odkażania rąk ludzie tak sobie obniżyli odporność - powiedziała na Instastories.

Dla tych, którzy tak bardzo wierzą w to, co wierzą i w co chcą wierzyć - nikogo nie będę przekonywać i nie mam zamiaru tłumaczyć się z tego, co mówię. Słuchajcie, nie trzeba tego słuchać, ja nie każę nikomu słuchać tego, co mówię. To mówię do tych, których to interesuje i którzy wiedzą, o czym ja mówię. Tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia.