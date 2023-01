Wakacyjnych horrorów Piotra Gąsowskiego ciąg dalszy: kolega zatrzaśnięty w toalecie, wyważone drzwi i kryzys na lotnisku!

Sbsw 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Zwariowaliście????to nie są zadne plotki ani newsy aspirujące do bycia na portalu plotkarskim. Dziś Holownia zobaczył na stacji benzynowej śmieciarkę. No taki news dokładnie tego typu co newsy z insta pana Gasowskiego. Kogo to obchodzi że gostek wrzuca filmiki dokładnie o niczym??? To na serio warte analizy na Pudełku? Nie chciałam klikać na ten artykulik tylko skomentować po kija pana newsy z duùupy(sądząc po tytule). Ale kliknęłam bo mogłoby się okazać, że jednak o czym jest ten wpis i mój komentarz uzyska odpowiedzi typu"wpierw przeczytaj potem komentuj". No ale jednak mialam rację wypociny Gasa i Pudelka o niczym