Walentynki według chłopaka Seleny Gomez: nachosy i wanna wypełniona SEROWYM SOSEM. Romantyczne czy obrzydliwe?

Tak patrząc na okładkę książki to ten typek wygląda na oblecha. I zdeczka taka propozycja walentynki trąci stereotypami i w pewnym sensie rasizmem. To tak jak by ktoś Polce przygotował wannę pełną śmietany 18% i michę pierogów z ruskim farszem. Jeśli Jej się to podobało to luz nie ma co głębiej komentować - każdy ma swoje gusta i guściki. ;)