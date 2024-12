Wendy Williams zmaga się z nieuleczalną chorobą. Musi poruszać się na skuterze inwalidzkim

Wendy Williams dała się poznać za sprawą swojego ciętego języka. Po latach rozliczania celebrytów z ich najintymniejszych sekretów w programach typu talk-show, otrzymała swój własny format "The Wendy Williams Show" , który cieszył się ogromną popularnością.

Problemy Wendy Williams

Nowe zdjęcia Wendy Williams. Gwiazdę sfotografowano na skuterze inwalidzkim

Ostatnio do sieci trafiły nowe zdjęcia Williams , które wykonano na terenie Florida International University. 60-latka wspierała syna podczas ceremonii z okazji ukończenia studiów. 24-letni Kevin Hunter Junior zdobył tytuł licencjata z ekonomii.

Największą uwagę zwracał jednak fakt, że prezenterka pojawiła się na wydarzeniu na skuterze inwalidzkim z uchwytem na kubek z monogramem Louis Vuitton. Pomimo widocznych problemów z poruszaniem się Wendy zadbała o to, by jej "look" rzucał się w oczy. Tego dnia miała na sobie cekinową kreację z dekoltem i czarne botki Chanel. Postawiła też na okazałą biżuterię, a urodę podkreśliła bordową szminką.