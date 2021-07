Wentworth Miller ma AUTYZM. "To nie jest coś, co chciałbym zmienić"

Teresa 58 min. temu zgłoś do moderacji 137 4 Odpowiedz

To ma go w bardzo malym stopniu. Pewnie Asperger jak syn Richardson. Moj 10-cio letni syn ma autyzm-wogole nie mowi, nie moze przebywac w nowych miejscach, krzyczy I placze bez przyczyny (znanej mi), nadal nosi pieluchy bo do toaleta zapomina isc sam, je prawie ciagle to samo, uderza glowa o sciane 100 razy dziennie, nie znosi glosnych dzwiekow, bawi sie sznurkiem przez 2 godziny, gryzie/ssa kciuk prawie caly czas ze czasem zaczyna krwawic, do tego bezsennosc I brak lekow ktore pomoglyby na co kolwiek... To jest oblicze autyzmu. W dodatku pokonuje go jako samotna matka, bo tatus sie zmyl do innej jak sie problemy zaczely i nie widzial syna z 5-6 lat…