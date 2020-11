Wentworth Miller nie wróci do serialu "Skazany na śmierć"! "Nie chcę grać heteroseksualnych postaci"

Wszystko wskazuje jednak na to, że piąty sezon serialu nie powstanie, a jeśli tak, to bez udziału wcielającego się w główną postać aktora. Wentworth Miller oznajmił na swoim Instagramie, że nie wróci do produkcji . Aktor, który w 2013 roku ogłosił publicznie, że jest gejem, wyznał, że nie chce już więcej grać postaci heteroseksualnych .

Chciałbym jednak przy tym, by rolę gejów były częściej proponowane homoseksualnym aktorom. Moim zdaniem to robi różnicę, jeśli chodzi o występ aktorski, ale też dlatego, że obsadzanie w roli geja heteroseksualnego mężczyzny sprawia, że heteronormatywność i tak staje się centralnym punktem ich postaci. To nic nie zmienia, że "grają", ja wiem, na co patrzę. (...) Granie w "Skazanym na śmierć" było dla mnie wyzwaniem, i na planie i poza nim. Czy ktokolwiek wtedy oczekiwał ode mnie, że "zakopię swoją homoseksualność" dla dobra serialu? Nie. Czy dostawałam sygnały z Hollywood, z szerzej rozumianej popkultury, szkół, które odwiedzałem, rodziny, by nie wspominać o swojej orientacji i narażać się na utratę swojej pozycji, przywilejów? Owszem. Ironią grania mojej postaci było, to że sam byłem w swoim więzieniu - napisał.