Weronika Marczuk chwali się rodzinnymi świętami i POKAZUJE PARTNERA (FOTO)

Weronika Marczuk przed laty cieszyła się w naszym kraju statusem gwiazdy. Była żona Cezarego Pazury bywała na ściankach, zasiadała w jury You Can Dance i prężnie rozwijała swoją karierę. Po niesławnej aferze z agentem Tomkiem w tle usunęła się jednak w cień i na jakiś czas zniknęła z show biznesu.

Choć w przeciwieństwie do wielu celebrytek Marczuk nie ma oporów przed pokazywaniem twarzy córki na Instagramie, to do tej pory nie pochwaliła się wspólnym zdjęciem z partnerem . Jak zapewniała swego czasu w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN, jej ukochany nie chce ogrzewać się w jej blasku i stroni od uwagi portali plotkarskich.

Po pierwsze jest jego życzenie, a po drugie to jest chyba rozsądne w naszych czasach dlatego, że byłam już żoną kogoś, kto był bardzo znany i nie ukrywam, że wtedy ja z kolei nie byłam szczęśliwa z tym, że wszyscy o tym mówią i też to przeszłam. Nauczyłam się to rozumieć, nauczyłam się z tym żyć, ale bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy nie chcą tego przeżywać i szanuję to i będę wspierać - utrzymywała.