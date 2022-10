Weronika Rosati o kosztach życia w Los Angeles: "Najtrudniej jest, jak masz dziecko i SAMA na nie zarabiasz"

Błagam was, mieszkam w Stanach od kilkunastu lat. Jeżeli ja już sobie gdzieś stworzyłam dom, trudno jest nagle myśleć: ok wrócę gdzieś, gdzie właściwie nawet jako dziecko dużo nie mieszkałam w Polsce. Więc dla mnie to jest trochę taki absurd, żebym miała tutaj wracać - stwierdziła.

Oczywiście, że odczuwamy to i w Stanach, i tutaj też. Jak przyjechałam [ do Polski - przyp. red.] po sześciu miesiącach, myślałam: o dobra, będzie taniej. Ceny bardzo skoczyły do góry, wszystkiego tak naprawdę. Najtrudniej jest, jak masz dziecko, musisz zadbać o jego przyszłość i sama zarabiasz na to dziecko. Ten zawód jest też taki, powiedzmy, niestały. To nie jest praca od 9 do 17 za stałą stawkę. Więc gdzieś tam jest ta presja. No, ale cóż, musimy wszyscy przetrwać i ludzie mają o wiele gorzej niż my - wyjaśniła.