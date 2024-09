Widzowie "Azja Express" znów MIAŻDŻĄ żonę Piotra Głowackiego: "Nie wiem, jak z nią wytrzymuje"

Oszukują was na każdym kroku!! Wieprzowinę w Polsce nadal produkujemy dobrej jakości, najczęściej najlepszej w Europie, co nie oznacza, że taką wieprzowinę jemy. Nasze najlepsze wyroby w dużej mierze wyjeżdżają do krajów, które są w stanie zapłacić za nie najwięcej. Natomiast my często jemy wieprzowinę, która była np. w zapasach mrożonych, zapasach strategicznych innych krajów. To są takie promocje, jakie widzimy w supermarkecie, że schab albo karkówka jest za 9,99 zł, nawet kiedy kilogram żywca kosztuje więcej, co jest absurdem