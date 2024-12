Wielkie zmiany u Patryka Vegi: uczył się matematyki i... ginekologii estetycznej. Zamierza też LECIEĆ W KOSMOS

Patryk Vega odsunął karierę zawodową na bok

Chcę polecieć w kosmos . Zapisałem się teraz na Zero-G flight, czyli ten lot paraboliczny Boeingiem, gdzie parę razy wchodzisz w stan nieważkości. Z uwagi na wiarę i religię, oczywiście to nie jest tak, bo Bóg jest wszędzie, ale jednak jak czytam relacje ludzi, którzy mówią, że ten kosmos zmienia i stamtąd nie wraca się już takim samym, to jestem przeświadczony, że jednak jest to poczucie obcowania z absolutem. My jako ludzkość jesteśmy na poziomie ameby, jaramy się tym, że wysłaliśmy łazika na Marsa, natomiast nie wiemy kompletnie nic - ujawnił swe astronautyczne zapędy.

Nie mam oczywiście czasu na studia, no bo przy trójce dzieciaków to nie wchodzi w grę, natomiast nawiązałem relację z gościem zaangażowanym w NFT (tzw. niepodzielny token, odnoszący się do technologii wykorzystywanej w kryptowalutach - przyp. red.), które było mega popularne. On miał chyba 20 lat i przez dwa tygodnie zrobił mi takie mini studia z tego NFT, no i potem zacząłem sięgać po przeróżne dziedziny. Zrobiłem też blockchain z matematykiem, ginekologię estetyczną, bo bardzo mnie frapowało, jak rzeczywiście jest z punktem G, punktem U i punktem A. No i również mechanikę kwantową. To jest tak, że w trakcie takich dwóch miesięcy z perspektywy fizyka nuklearnego jestem oczywiście dalej jakimś tam laikiem, natomiast potrafię się w tym na jakimkolwiek poziomie poruszać - dodał, chwaląc się