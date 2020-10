Wiemy, kim jest kobieta, która POKAZAŁA BIUST na Strajku Kobiet!

Czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wciąż budzi ogromne emocje i nic nie wskazuje na to, by miało się w tej kwestii cokolwiek zmienić. Swoje niezadowolenie ingerencją rządzących w tak osobistą sferę życia wyraziło zarówno wiele kobiet, jak i solidaryzujących się z nimi mężczyzn.

W poniedziałek podczas manifestacji w stolicy doszło do niecodziennej sytuacji. Jedna z protestujących kobiet postanowiła stanąć na dachu samochodu, zdjąć koszulkę i zaprezentować tłumowi zupełnie nagi biust. Media błyskawicznie obiegły zdjęcia odważnej manifestantki i zaczęto zastanawiać się, kim jest.

Jak się okazuje, "gwiazdą" poniedziałkowego Strajku Kobiet jest niejaka Karolina Micuła. 32-latka to uzdolniona wokalistka i aktorka, która w 2017 roku została laureatką 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Kobieta ukończyła Wrocławską Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, a oprócz tego ma także dyplom Studium Musicalowego Capitol we Wrocławiu. Studiowała również kulturoznawstwo i historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jeżeli chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, niektórzy mogą kojarzyć ją z takich seriali jak Ślad czy Lombard.