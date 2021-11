Wiktoria Gąsiewska ekscytuje się nowym mieszkaniem. "Fan" przypomina: "Jeszcze niedawno WYBIERAŁAŚ Z ADAMEM"

Po niedawnym finale "Tańca z gwiazdami" Wiktoria Gąsiewska bez wątpienia skradła show zwycięskiej parze. Wszystko za sprawą głośnych zdjęć z after party po programie, na których ta wymieniała czułości z Jakubem Lipowskim. Zabawia Wiktorii w towarzystwie tancerza dla wielu była co najmniej zaskoczeniem, bo celebrytka od lat była związana z Adamem Zdrójkowskim. Wkrótce okazało się jednak, że związek pary przeszedł już do historii.