Wnuczka Donalda Trumpa pokazała niepublikowane dotąd zdjęcia z weekendu inauguracyjnego dziadka

zgłoś do moderacji

W PRl był sławny Indianin , który trafił tu przed wojna i w czasie okupacji pomagał partyzantom w życiu w lesie. Jak poruszać się bez zostawiania śladów. Naturalne było że Polacy utożsamiają się z Apaczami, Winnetou, i innymi plemionami. Teraz zaś Polacy chcą gonić nielegalnych Meksykanów. Polskie wojska w armii Napoleona że zostały wysłane na Haiti tłumić niewolników i Polacy uznali że robione im jest to samo co Polakom pod rozbiorami. Stanęli po stronie czarnych i wygrali rewolucje. W konstytucji wygranej republiki było zapisane że Biali nie mają tam wstępu i nie dotyczy to Polaków którzy za swe bohaterskie cxyny są uznani białymi murzynami. Jedynym takim gatunkiem na świecie. Dotąd po Haiti chodzą mulatki z słowiańska uroda.