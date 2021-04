Michał Dworczyk BLOKUJE Iwonie Hartwich drogę do premiera. Wojtek Sawicki: "Tak polscy politycy traktują NAJSŁABSZYCH OBYWATELI"

lol 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A może by tak na samym początku zaszczepić Panie Kasjerki, Panie Salowe, kierowców autobusów? Z całym szacunkiem dla niepełnosprawnych, ale uważam że to te osoby są najbardziej narażone, czasami są to jedyni żywiciele rodziny. A co w przypadku kiedy taka osoba zachoruje i pożegna się z tym światem? Czy wtedy jakiś "waleczny" polityk upomni się o taką osobę i pomoże jej rodzinie? Serio, uważam że osoby niepełnosprawne mogą jeszcze poczekać, a ta Pani Poseł, no cóż jak dla mnie jej osoba pozostawia wiele do życzenia.