Wstawała o 3.00, spała na balkonie, a teraz jako najmłodsza Polka zdobyła ośmiotysięcznik. Kim jest Zoja Skubis?

Zoja Skubis zyskała rozpoznawalność w mediach społecznościowych, głównie na TikToku, gdzie regularnie publikuje krótkie filmiki ukazujące kulisy jej życia. Jednym z nagrań, które przyciągnęło szczególną uwagę, było to, w którym opowiada o kontrowersyjnych zasadach panujących w jej domu. Film zdobył już ponad 2,6 miliona. Jej działalność w sieci nie ogranicza się jednak wyłącznie do tego tematu. Największą pasją 19-latki są bowiem podróże i sport.

Pomimo że dane mi było spędzić z tatą tylko 14 lat, zawdzięczam mu bardzo wiele. To od taty otrzymałam pasję, wytrwałość i ogromne pokłady miłości do świata. Mojego taty nie ma już obok, jednak pewna jego część żyje razem ze mną - pisała na Instagramie.

Hitem na TikToku i viralem stały się filmiki, w których Zoja dzieliła się swoimi nietypowymi nawykami i bardzo produktywnie spędzanymi dniami. Pokazywała między innymi, jak wstaje o 3:00 nad ranem i idzie na trening na siłownię , zdarzało się jej też spać na balkonie. Emocje wzbudzał też fakt, że nastolatka mieszka sama w Warszawie i uczęszcza do szkoły "w chmurze" , czyli prowadzi naukę online. Jej oryginalne podejście do życia i edukacji wzbudziło ogromne zainteresowanie internautów. Swego czasu na Tiktoku popularne były nawet nagrania użytkowników, na których parodiowali "produktywny dzień" dziewczyny. W jednym z wywiadów Zoja wyjaśniła, na czym polega jej tryb edukacji.

Wcześniej relacjonowała przygotowania do wyprawy, które trwały rok. Na jednym z filmów na jej TikToku widać, co musiała zabrać ze sobą w góry. Zawartość plecaka robi wrażenie. Znalazły się w nim m.in. śpiwory, maty do spania, kilka rodzajów kurtek, spodni, przyrządy do wspinaczki, buty, kapcie i butelki.