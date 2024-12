Wyciekły wiadomości, jakie przed śmiercią Liam Payne miał wysyłać do prostytutki. Zaoferował jej pokaźną sumę

Liam nie popełnił samobójstwa!!! Na kilkanaście minut przed swoją śmiercią stracił przytomność w holu hotelu i obsługa zamiast wezwać pogotowie targała go do jego pokoju. Nie wiadomo nawet czy on nie został zepchnięty z tego balkonu. Służby rozważają te opcję. Zniszczony pókoj został już po jego śmierci - są na to dowody. Zginął jego zegarek który miał na sobie jeszcze w holu o wartości 30 tysięcy dolarów. Wyniki badań toksologicznych ujawnione publicznie nie należały do Liama. To jakaś grubsza sprawa więc na prawdę wstrzymajcie się od hejtu. Liam był synem, bratem, przyjacielem a przede wszystkim ojcem dla kilkuletniego synka. Dobrym ojcem. Po prostu ciszej nad tą trumna i trochę szacunku wobec śmierci. Nas i naszych bliskich też to czeka. Nie chcielibyście żeby ktoś pluł na Was lub waszych bliskich.