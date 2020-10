Anna Popek świętuje ostatni dzień bez maseczek i odpowiada krytykującym: "PROSZĘ SOBIE DAROWAĆ"

Anna Popek przez lata stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek Telewizji Polskiej. Choć przez lata stroniła od kontrowersji i starała się gościć w mediach głównie za sprawą rozlicznych propozycji zawodowych, to od jakiegoś czasu coraz częściej decyduje się na głoszenie dość kontrowersyjnych tez.

Wszyscy zapewne doskonale wiemy, że media społecznościowe to dziś główna platforma działalności wielu osób publicznych. W tym gronie jest też Anna Popek , która co jakiś czas decyduje się na opublikowanie swoich przemyśleń na Instagramie. Dziennikarce zdarza się też "przypadkowo" okazywać sympatię wobec pewnych opcji politycznych bądź ruchów, jednak od lat konsekwentnie odpiera te zarzuty.

Anna Popek uderza w Kingę Rusin? "Panuje nadużywanie statusu gwiazdy"

Tym razem dziennikarka pochwaliła się z kolei zdjęciem w otoczeniu kosmetyków i postanowiła nawiązać do nośnego tematu nakazu noszenia maseczek ochronnych. Jak sama twierdzi, postanowiła świętować ostatni dzień bez obowiązku zakrywania ust i nosa "zrobieniem się na bóstwo" i wycieczką na miasto . Na koniec zapewniła też, że "będzie dobrze", choć jej podejście do sprawy raczej tej nadziei pozbawia...

No proszę pomyśleć chwilkę. Ostatni dzień, kiedy można się poruszać bez maseczki, więc skoro tak, to dlaczego nie zadbać o siebie i po prostu nie wyjść na spacer? Co takiego strasznie nieodpowiedzialnego widnieje w tej zachęcie? Wszystko z umiarem, a stres najbardziej osłabia odporność, więc może więcej luzu? - napisała Popek, która najwyraźniej nie widzi różnicy między "spacerem" i "wyjściem na miasto".