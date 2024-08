Wystąpiły na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Do końca nie wiedziały, że to dla nich będą grać: "No nikt by się NIE SPODZIEWAŁ"

Ona 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale mam doła. Od kilku lat wszystko pod górkę, niby zaczyna się pojawiać światełko w tunelu ale wiem, że jest odległe. Jak tu dotrzymać do lepszych czasów jak jestem już kłębkiem nerwów, źle sypiam, utyłam sporo a wcale aż tak się nie objadam. Nie mam siły. Problemy głównie finansowe, o ile utrzymam pracę to pod koniec przyszłego roku będzie już lżej o ile nic się nie sypnie. Do tego prywatnie też co chwilę coś źle, choroby w rodzinie, inne przeciwności. Ile można mieć pod górkę. Przy takiej ilości stresu mi też zdrowie wysiądzie. No i tak o się pożaliłam obcym, zawsze to trochę lżej