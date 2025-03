Występ córki Artura Żmijewskiego i jej narzeczonej podzielił jurorów "Must Be the Music". Doszło do SPIĘCIA między Szroeder a Miuoshem

Córka Artura Żmijewskiego poszła poniekąd w jego ślady. Ewa Żmijewska co prawda nie jest aktorką, ale też występuje na scenie. 32-latka jest wokalistką, która wspólnie ze swoją życiową partnerką, Shandrelicą Casper, tworzy duet muzyczny Shandy & Eva. W 2023 roku narzeczone zadebiutowały razem na salonach i od tamtej pory mogą liczyć na zainteresowanie ze strony mediów.

Spięcie w "Must Be the Music". Natalia Szroeder i Miuosh nie zgodzili się w temacie występu córki Artura Żmijewskiego

Żmijewska i jej pochodząca z Karaibów ukochana pojawiły się w ostatnim odcinku "Must Be the Music". Na polsatowskiej scenie artystki zaprezentowały autorską piosenkę "Tylko Ty". Niestety, występ spotkał się z mieszanymi reakcjami jurorów. "TAK" dała duetowi jedynie Natalia Szroeder. Dawid Kwiatkowski skrytykował repertuar, sugerując, że Ewa i Shandy powinny zmienić styl muzyczny. Miuosh zgodził się z tą opinią, co doprowadziło do spięcia rapera z byłą partnerką Quebonafide. Artyści zafundowali widzom treściwą wymianę zdań.

Ale dobrze, ok, a kiedy przełączasz stację? - zapytał w pewnym momencie nierozumiejący oceny Natalki muzyk.

Jak mnie coś denerwuje bardzo - odpowiedziała mu.

Aha, to ty musisz być doprowadzona do granicy - wywnioskował Miłosz.

Jestem już bardzo, ale mów dalej, mów, mów, mów - wtrąciła piosenkarka, sugerując, że dociekania kolegi zaczynają ją irytować.

A do tego momentu jest akceptacja, tak? Akceptacja jest fajne, jest fajne, a potem... -drążył.

Nie. Ja uważam, że wszyscy oczekujemy różnych emocji od muzyki. Są ludzie, którzy oczekują od muzyki tylko tego, żeby było beztrosko i przyjemnie. Czy to jest mój ulubiony gatunek muzyki? To nie jest mój ulubiony gatunek muzyki - wyjaśniła stanowczo Szroeder.

Ja nie mówię o gatunku. Mówię o utworze o tym wykonaniu - nie dawał za wygraną raper, na co wokalistka odpowiedziała dobitnie:

No to ja mówię - czy to będzie moja ulubiona piosenka? To nie będzie moja ulubiona piosenka, bo ja też sama w innych piosenkach się lubuję bardziej. Ale chyba nie jesteśmy tutaj po to, żebyśmy tylko to, co nam. Ja staram się patrzeć szerzej - skwitowała, argumentując swoją decyzję.

Internauci reagują na ostrą wymianę zdań między Natalią Szroeder a Miuoshem

Pod fragmentem dyskusji muzyków, który pojawił się na Instagramie programie, zaroiło się od komentarzy. Głównie wspierających eks Quebo.

O co mu chodzi? Przecież każdy może mieć własne zdanie; Dlaczego on się do niej przywala? To jest jej zdanie, jej się podobało i dała "tak", każdy może robić ze swoim głosem, co chce; Team Natalia - czytamy.

