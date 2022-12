Wystrojeni Anna i Robert Lewandowscy pozują przy choince z Klarą i Laurą (ZDJĘCIA)

Choć Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w słonecznej Barcelonie, na Boże Narodzenie wraz z pociechami przylecieli do Polski. Nie jest tajemnicą, że dla Anny każda wizyta w ojczyźnie wiąże się z wyjątkowo napiętym grafikiem. I tak zaledwie w ciągu ostatnich kilku dni celebrytka gościła w "DD TVN", piekła pierniczki wraz ze znanymi koleżankami oraz bawiła się na wigilii ze swoim "healthy teamem" w należącej do męża restauracji. Żona piłkarza starannie dokumentowała świąteczne spotkania na swoim instagramowym profilu, nie zapomniała także zaprezentować obserwatorom bożonarodzeniowych dekoracji, które wypełniły wnętrze jej warszawskiego mieszkania.