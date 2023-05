Wyszło na jaw, jak książę Williama zwraca się do księżniczki Charlotte. Nikt by na to nie wpadł (WIDEO)

Księżna Kate i książę William doczekali się trójki dzieci: księcia George'a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Pociechy co jakiś czas towarzyszą rodzicom podczas ważnych uroczystości i innych aktywności. Pojawienie się ich w miejscu publicznym zawsze wzbudza wiele emocji wśród fanów rodziny królewskiej. Nie da się jednak ukryć, że to Louis zazwyczaj kradnie show i to o nim najchętniej rozpisują się zagraniczne media. Dużo uwagi poświęca się również księżniczce Charlotte, którą niejednokrotnie porównuje się do królowej Elżbiety II.