Wyzwolona Jessica Alves świętuje rocznicę poddania się korekcji płci odważną sesją (ZDJĘCIA)

Joanna 51 min. temu zgłoś do moderacji 322 2 Odpowiedz

To jest karykatura kobiety.Obraza kobiet.Powinien być zakaz wykonywania takich operacji.Medycyna estetyczna powinna ludziom pomagać (deformacje,blizny itp.),a nie szkodzić.Potem takie dziwolągi chodzą po ulicach.WTF co to jest????