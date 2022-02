Xavier Wiśniewski o majątku ojca: "Sam bym tych pieniędzy nie wziął. WOLĘ NA SIEBIE ZAROBIĆ"

Liderowi Ich Troje do 2005 roku udało się zarobił ponad 35 milionów złotych. Niestety okazało się, że Michał Wiśniewski ma bardzo lekką rękę do wydawania pieniędzy. Przez swój wystawny tryb życia oraz fałszywszych przyjaciół wpadł w tarapaty finansowe. Michał Wiśniewski w 2019 roku ogłosił bankructwo.

Do słów ojca odniósł się Xavier, który zapewnia, że nie ma żalu do ojca o przetrwonienie majątku. Młody raper woli sam zarobić na rachunki i nauczyć się zarządzania finansami. Dodał, że nie przyjąłby pieniędzy od ojca, ponieważ na swoje potrzeby woli zarobić sam.

Sam z siebie nie wziąłbym tych pieniędzy, dziewczynki mają tak samo. Wolę sobie samemu zarobić. On ma bagaż swoich doświadczeń i przez to jest takim człowiekiem. Jestem z niego dumny. No to jest fatalna sytuacja, jak można przepuścić takie pieniądze. Najwyraźniej można. Tata na pewno teraz rozsądniej zarządza pieniędzmi i swoim życiem.