Xavier Wiśniewski o pracy dla ojca: "Czasami jak tupnie nogą, WSZYSTKIE ŚCIANY SIĘ TRZĘSĄ"

Na ten moment jestem asystentem jego menadżerki - wytłumaczył. Pomagam jej, odciążam ją z zadań. Jeździmy razem na eventy i koncerty. Dbam o to, żeby mojemu tacie nic nie brakowało. Wyręczam go z wielu zadań.

Są same plusy pracy z ojcem - zapewnił. Mój tata jest ciężkim charakterem, ale dużo uczy. I życia i tego, jak być dobrym pracownikiem. Czasami jak tupnie nogą, wszystkie ściany się trzęsą. Ale ja podchodzę do tego z pokorą.

Najlepszą terapią dla mnie jest jakakolwiek działalność artystyczna - przekonuje. Moja muzyka wielu osobom pomogła, dała im trochę ulgi. Tak samo tańce. Chodziłem do psychologa szkolnego, ale efekt był odwrotny. Tata chciał, żebym poszedł do psychologa, moja dziewczyna też wspominała o tym, ale to nie dla mnie. Każdy powinien robić dla swojego zdrowia to, co czuje. Sama rozmowa ze sobą jest bardzo potrzebna.