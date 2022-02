Xavier Wiśniewski rozpływa się nad ukochaną: "Stworzyło się z tego COŚ PIĘKNEGO"

Całkiem niedawno wyszło na jaw, że najstarszy syn Michała Wiśniewskiego , 19-letni Xavier , jest szczęśliwie zakochany. Co w tym wszystkim najciekawsze, okazało się, że chłopak spotyka się z siostrą Sebastiana Fabijańskiego.

Xavier i Weronika są parą już co najmniej od czerwca zeszłego roku. Korzystając z niedawnej okazji, Michał Dziedzic z Pudelka postanowił nieco podpytać syna Michała Wiśniewskiego o jego miłosną relację.

Jak dodał Xavier, "są z Weroniką bardzo podobnymi duszami" na wielu polach. Przekonywał też, że wcale się nie kłócą, bo szkoda im na to czasu:

Bardzo się rozumiemy i wypełniamy sobą nasze braki. My się nie kłócimy, mamy ciężkie rozmowy, ale się nie kłócimy. Szkoda na to czasu, bo to jest naprawdę fantastyczna przygoda - rozpływał się.